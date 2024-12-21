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Дубль Кокорина принес "Арису" крупную победу в матче чемпионата Кипра

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Ариса" со счетом 3:0 одолели "Омонию 29 Мая" в гостевом матче чемпионата Кипра.

Два гола провел росси йский нападающий Александр Кокорин, отличившийся на 51-й и 61-й минутах. Первый из них получился благодаря удару пяткой.

В последних пяти матчах на счету россиянина четыре гола.

Сейчас "Арис" занимает в чемпионате Кипра второе место, набрав 36 очков. На один балл команда отстает от имеющего игру в запасе "Пафоса".

Александр Кокорин Кипр футбол
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