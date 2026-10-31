Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Вене

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала турнира в Вене.

Результат – 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Алькараса.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Алькарас – третье.

Категория турнира – ATP500, матчи проводятся на хардовом (твердом покрытии).

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. Медведев становился победителем в 2022 году. В 2020 году турнир выиграл россиянин Андрей Рублев.