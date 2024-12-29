"Спартак" завершил год в КХЛ победой над "Витязем"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Витязь" (Московская область) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу "Спартака".

Хоккеист "Спартака" словак Адам Ружичка оформил "Хет-трик Горди Роу": провел гол, сделал голевую передачу, принял участие в драке.

Для команд матч был заключительным в 2024 году.

Сейчас "Спартак" занимает второе место в Западной конференции, набрав в 39 матчах 55 очков. "Витязь" - на девятой строчке на Западе: 36 баллов в 39 встречах.