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Игравший за ФК "Урал" румынский футболист покидает команду

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Румынский футболист Эрик Бикфалви прекратил сотрудничество с екатеринбургской командой "Урал", сообщает пресс-служба уральского клуба.

"Красивая история выступления Эрика Бикфалви в составе ФК "Урал" завершена. Клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Игроком "Урала" Эрик стал в январе 2017 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за восемь лет Бикфалви провел за "Урал" 227 матчей, забил 61 гол.

В ноябре 2024 года покинул свой пост главный тренер "Урала" Евгений Аверьянов. Его сменил его помощник Олег Шатов.

Урал Олег Шатов Евгений Аверьянов Эрик Бикфалви
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