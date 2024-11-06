Экс-футболист сборной России Шатов стал и.о. главного тренера "Урал"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Евгений Аверьянов покидает пост главного тренера "Урала", сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба. Аверьянова сменит бывший игрок этой команды Олег Шатов.

В "Урале" подчеркнули, что решение об отставке Аверьянова принято по взаимному согласию.

Что касается 34-летнего Шатова, ранее он сыграл за "Урал" более 130 игр. Также у него длительный опыт выступлений за петербургский "Зенит", в его составе Шатов три раза выиграл чемпионат России, по два раза – Кубок и Суперкубок России.

Летом этого года Шатов вошел в тренерский штаб "Урала".

По итогам прошлого сезона "Урал" выбыл из Российской премьер-лиги и сейчас выступает в Первой лиге, занимает здесь четвертое место.