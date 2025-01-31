Определились пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в Ньоне жеребьевки сформировались составы пар стыкового раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Пары

"Ференцварош" - "Витория", "Юнион" - "Аякс", "Порту" - "Рома", ПАОК – ФКСБ, "Твенте" - "Буде/Глимт", "АЗ Алкмаар" - "Галатасарай", "Фенербахче" - "Андерлехт", "Митьюллан", - "Реал Сосьедад".

Победители в парах по сумме двух встреч выйдут в 1/8 турнира, куда по итогам основного этапа напрямую пробились "Лацио", "Атлетик", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" , "Глазго Рейнджерс".