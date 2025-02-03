МОК признал выборы Генассамблеи НОК Белоруссии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет признал результаты выборов Генеральной Ассамблеи НОК Белоруссии, сообщили в пресс-службе НОК республики в понедельник.

"По итогам заседания Исполкома Международного олимпийского комитета принято следующее решение: результаты выборов Генеральной Ассамблеи НОК Беларуси, которая прошла 15 января 2025 года, полностью признаются; МОК предоставляет НОК Беларуси доступ ко всем программам по линии Олимпийской солидарности", - говорится в сообщении.

На Генассамблее НОК Белоруссии президентом организации переизбран сын главы республики Александра Лукашенко Виктор, вице-президентом - Дмитрий Довгаленок.

"В целом отмечается положительная динамика взаимодействия и нормализация отношений между НОК Беларуси и МОК. НОК Беларуси продолжит работу с МОК и международными федерациями по вопросу скорейшего возвращения белорусских спортсменов к международным соревнованиям", - проинформировали в пресс-службе НОК.

Весной 2021 года МОК принял решение, согласно которому он не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии, в отношении НОК Белоруссии были введены санкции.

26 февраля 2021 года Виктор Лукашенко сменил на посту президента НОК своего отца. Александр Лукашенко после выборов 2020 года также попал под санкции МОК. Ограничительные меры были введены также против членов Исполкома НОК и белорусских спортсменов.