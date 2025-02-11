Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион ОИ Антон Сихарулидзе избран в качестве президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте организации.

Внеочередная выборная конференция состоялась во вторник в Москве. Сихарулидзе набрал 100% голосов.

До этого момента Антон Сихарулидзе был исполняющим обязанности главы организации.

Сихарулидзе - вице-президент ФФККР и президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. В 2002 году выиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в паре с Еленой Бережной.

До Сихарулидзе федерацией руководил олимпийский чемпион 1976 года Алексей Горшков. 17 ноября 2022 года он скончался на 77-м году жизни.