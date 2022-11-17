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Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков

Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о кончине олимпийского чемпиона 1976 года, президента российской Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова.

"Не стало Александра Горшкова. Легенда фигурного катания, мировая звезда. Об этом Первому каналу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган", - говорится в сообщении телеканала.

Пара Горшков - Людмила Пахомова выиграла Олимпиаду 1976 года в Инсбруке. По шесть раз они выигрывали чемпионаты мира и Европы.

С 2010 года 76-летний Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России.

Александр Горшков
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