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Теннисист Андрей Рублев поднялся на девятое место в мировом рейтинге

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся на одну строчку и сейчас располагается на девятом месте. В свою очередь, с девятого на десятое место опустился американец Томми Пол.

Иных изменений в топ-10 рейтинга ATP не зафиксировано, места с первое по восьмое продолжают занимать Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фриц (США), Каспер Рууд (Норвегия), Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия), Алекс Де Минор (Австралия).

На прошлой неделе Рублев стал победителем турнира АТР 500 в Дохе.

АТР Андрей Рублев Даниил Медведев теннис Янник Синнер
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