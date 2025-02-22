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Андрей Рублев стал победителем турнира в Дохе

Андрей Рублев стал победителем турнира в Дохе
Теннисист Андрей Рублев
Фото: ANP via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над британцем Джеком Дрейпером в финальном матче турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу россиянина.

Рублев является десятой ракеткой мира, его соперник в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 16-ю строчку.

Для Рублева это 17-й титул в карьере и первый – в этом году.

Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.

Андрей Рублев теннис Джек Дрейпер
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