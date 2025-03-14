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Двукратная чемпионка Европы Чумгалакова вышла в финал ЧМ по боксу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала путевку в финал проходящего в Сербии женского чемпионата мира по боксу.

В полуфинале в весовой категории до 48 кг она единогласным решением судей победила Фарзону Фощилову из Узбекистана.

По окончании поединка спортсменка призналась журналистам, что испытывает особенные эмоции.

"Вы видели по моей реакции - я заплакала после вынесения решения. Я очень счастлива быть в финале", - сказала Чумгалакова, напомнив, что прошлый ЧМ она завершила на предварительной стадии.

"Я сделала работу над ошибками, много тренировалась. И вот я в финале. И главная цель - золото. Да, были эмоции сразу после боя, что я финале. Сейчас эмоции уже идут на спад, потому что цель еще не выполнена. Меня уже отпустили эмоции, уже настраиваюсь на финал", - сказала россиянка.

В полуфинал вышли еще шесть россиянок, их поединки еще впереди.

Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Юлия Чумгалакова бокс
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