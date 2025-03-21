Тищенко уверен, что бой Бивола с Бетербиевым собрал бы полные "Лужники"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко считает, что стадион "Лужники" соберет аншлаг, если здесь пройдет третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Нужна какая-то большая арена - Кличко с Поветкиным боксировали в "Олимпийском". Может быть, "Лужники" смогут принять такой уровень боя – аншлаг практически гарантирован", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

Ранее идею о проведении очередного поединка Бивола с Бетербиевым в России и, в частности, в "Лужниках" озвучивал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

В феврале этого года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.