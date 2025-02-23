Кремлев выступил за проведение третьего боя между Бетербиевым и Биволом в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил о планах организовать третий поединок между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в России.

"Бетербиев – Бивол, трилогия. Третий бой нам нужен? Я думаю, что очень нужен, потому что это лучшие боксеры мира, их бой вчера был событием года. И еще раз событие года надо повторить в "Лужниках", на 100-тысячном стадионе. Сколько бы это ни стоило, мы заберем матч-реванш в Москву, мы приступим к переговорам", - сказал Кремлев в видеообращении.

В ночь на воскресенье Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.