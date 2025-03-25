Умер экс-тренер "Автомобилиста", "Сибири" и "Амура" Мартемьянов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист", "Сибирь" и "Амур" Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича", - говорится в сообщении.

На счету Мартемьянова в качестве тренера 469 матчей в КХЛ, в которых его команды одержали 242 победы. Со всеми тремя клубами он выходил в плей-офф. Наивысшее достижение – выход во второй раунд с "Автомобилистом" (сезон-2018/19).