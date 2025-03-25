Россиянин Сосулин проведет бой за пояс WBA Gold с аргентинцем Бастидой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин встретится с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой в поединке за пояс WBA Gold. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 12 раундов бой состоится 25 апреля в Уфе и возглавит турнир IBA.PRO 3.

На профессиональном ринге Сосулин выиграл к настоящему моменту все десять боев, пять из них – нокаутом. В своем последнем бою 28-летний россиянин в январе в Ереване в третьем раунде нокаутировал филиппинца Карло Бакаро и защитил титул WBA Asia.

На счету 27-летнего Бастиды 22 победы (13 – нокаутом) при трех поражениях и одной ничьи. Он владел титулом чемпиона Южной Америки в среднем весе. В последнем к настоящему моменту поединке аргентинец в октябре 2024 года в Риге нокаутировал украинца Богдана Соболя.