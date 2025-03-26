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"Ак Барс" обыграл "Автомобилист" на старте плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" оказались сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу "Ак Барса".

В составе клуба из столицы Татарстана голами отметились Алексей Пустозеров (16-я минута), Александр Барабанов (21), Никита Лямкин (35), Артем Галимов (59, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Автомобилиста" - Александр Шаров (57).

"Ак Барс", таким образом, повел в серии до четырех побед – 1-0. 28 марта в Екатеринбурге состоится второй матч в рамках серии.

Автомобилист Ак Барс КХЛ хоккей
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