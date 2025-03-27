Российского паралимпийца лишили золота Сочи-2014 из-за допинга

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник и биатлонист Николай Полухин признан виновным в нарушении антидопинговых правил на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.

Кроме того, аннулируются результаты Полухина на Паралимпиаде.

"Обвинения возникли в результате расследования МПК доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)", - говорится в заявлении.

7 марта 2023 года МПК предъявил спортсмену обвинение в использовании запрещенного метода (в частности, фальсификации путем подмены мочи). Сообщается, что россиянин признал использование триметазидина (ТМЗ) вне соревновательного периода в феврале 2014 года (что было разрешено в то время), но отрицал знание или участие в какой-либо подмене проб в марте 2014 года.

"Независимый трибунал установил, что поведение спортсмена во время зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года было "особенно вопиющим" и "значительно подорвало целостность мероприятия", - говорится в заявлении.

На Паралимпиаде в Сочи Полухин завоевал золотую медаль в смешанной эстафете в лыжных гонках, а также золотую и две серебряные медали в индивидуальных гонках в биатлоне.