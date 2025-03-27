"Салават Юлаев" разгромил "Сибирь" в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали разгромную победу над новосибирской "Сибирью" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Результат встречи в Уфе – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0).

Авторы голов: Алексей Василевский (17-я минута), Артем Горшков (28), Александр Хмелевски (37, 53), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52), Артем Набиев (56).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Салавата Юлаева".

Следующий матч в этой паре пройдет 29 марта в Уфе.