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"Трактор" уступил "Адмиралу" на старте плей-офф КХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" дома проиграли владивостокскому "Адмиралу" в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:0, 2:2, 1:2) в пользу "Адмирала".

В составе команды из Владивостока голы провели Александр Шеченко (3-я минута), Шейн Принс 10), Егор Петухов (23), Даниил Гутик (34), Аркадий Шестаков (46).

В составе "Трактора" отличились Остап Сафин (28, 60), Чарльз Робинсон (33), Виталий Кравцов (49).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Адмирала".

Серия продолжится 29 марта матчем в Челябинске.

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