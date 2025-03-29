Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Игрок ФК "Динамо" Бителло радуется забитому мячу Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 5:1 победили "Оренбург" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

В составе московской команды голы провели Хорхе Карраскаль (38, 41 минуты), Бителло (60), Луис Чавес (67), Виктор Окишор (90+1).

У "Оренбурга" точным ударом отметился Саид Сахархизан (77).

"Динамо" набрало 42 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице. "Оренбург" - на последнем, 16-м месте, 11 очков.