Московское "Динамо" выиграло второй матч у СКА в серии плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" одержали вторую победу над петербургским СКА в стартовом раунде серии плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0), победитель определился в овертайме. На 11-й минуте Иван Демидов вывел СКА вперед, на 19-й Артем Чернов сравнял счет. В середине овертайма Никита Гусев забил победный для хозяев гол.

Счет в серии стал 2-0 в пользу динамовцев. Следующие две игры пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля. Серия длится до четырех побед.