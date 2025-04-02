Оформивший хет-трик россиянин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Нэшвилла" форвард оформил хет-трик (ставший для него третьим в НХЛ) и сделал голевую передачу. В результате "Коламбус" смог добиться уверенной победы (8:4).

В нынешнем сезоне 24-летний Марченко набрал 70 (31+39 по системе "гол+пас") очков в 70 матчах. За всю карьеру в НХЛ на его счету 137 (75+62) очка в 207 матчах.

Цвета "Коламбуса" Марченко защищает с сезона-2022/23.