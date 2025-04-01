Россиянин Мичков признан третьей звездой дня в НХЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В матче против "Нэшвилла" Мичков сделал две голевые передачи и помог "Филадельфии" одержать победу со счетом 2:1.

Лучшим игроков стал американский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз, на счету хоккеиста гол и результативная передача в матче против "Миннесоты". "Нью-Джерси" выиграл – 3:2.

Такие же индивидуальные показатели и у канадского нападающего "Калгари" Райана Ломберга в матче против "Колорадо". "Калгари" взял верх со счетом 3:2, а Ломберга признали второй звездой дня.