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Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вышел на первое место в cписке лучших бомбардиров сезона в Национальной хоккейной лиге.

В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (5:3) россиянин провел гол и сделал три результативные передачи.

Теперь на счету Кучерова 109 (33+76 по системе "гол+пас") очков. Он опередил канадца Натана Маккинона из "Колорадо", который, набрав 109 (30+79) баллов, уступает Кучерову по дополнительным показателям. Один из них: он провел большее число матчей – 74 против 69 у россиянина.

НХЛ Никита Кучеров хоккей
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