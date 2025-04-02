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Почти 2,55 млрд руб. выделено на строительство Дворца водных видов в Чебоксарах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Строительство Дворца видов спорта в Чебоксарах идет по графику, введение в эксплуатацию ожидается в конце 2027 года, заявил глава Чувашии Олег Николаев.

"На строительство этого объекта нам удалось в кратчайший срок получить федеральное финансирование. Мы привлекли 2,55 млрд рублей, в том числе почти 1,75 млрд рублей из федерального бюджета", - написал Николаев в своем телеграм-канале.

"Такого крупного и по стоимости, и по техническим параметрам спортивного комплекса за постсоветский период в Чувашской Республике еще не строилось. Строители идут четко по графику, техническая готовность составляет 20%", - отметил он.

Глава Чувашии также напомнил, что "еще в 2020 году здание Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию было признано аварийным и подлежало сносу".

"Юным спортсменам пришлось ездить в другие спортивные учреждения, чтобы не прекращать тренировки. Родители справедливо были обеспокоены сложившейся ситуацией", - сказал он.

Ожидается, что Дворец водных видов порта сможет принимать соревнования как всероссийского, так и международного масштаба. Здесь будет 3 плавательных бассейна (50-метровый, 25-метровый и 12-метровый детский) с трибунами для зрителей, зал "сухого плавания", тренажерный зал, зал хореографии, конференц-зал, детская игровая комната, медицинский блок, сауна с массажным кабинетом.

Олег Николаев Чувашия Чебоксары
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