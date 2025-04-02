"Трактор" и "Сибирь" сравняли счет в сериях плей-офф КХЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" обыграли владивостокский "Адмирал" в четвертом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 7:3 (1:3, 4:0, 2:0). Главным героем встречи стал нападающий "Трактора" Максим Шабанов, набравший по системе "гол+пас" 5 (2+3) очков.

Кроме того, "Сибирь" на своем льду в Новосибирске взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Счет по победам в обеих сериях стал 2-2. Следующие матчи пройдут в Челябинске и Уфе соответственно 4 апреля.