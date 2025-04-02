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"Локомотив" стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Локомотив" стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

Ярославский "Локомотив" выиграл у нижегородского "Торпедо" в четвертом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Эта победа стала для "Локомотива" четвертой над "Торпедо", ярославцы выиграли серию со счетом 4-0.

"Локомотив" - первый клуб, пробившийся в четвертьфинал плей-офф.

Локомотив Торпедо хоккей
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