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"Авангард" сократил отставание в серии КХЛ с "Локомотивом"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" одолели ярославский "Локомотив" в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Ярославле, ее результат – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) в пользу "Авангарда".

В составе омского клуба голы провели Игорь Мартынов (10-я минута), Дамир Шарипзянов (26), Евгений Кулик (38).

Авторы голов в составе "Локомотива" - Максим Березкин (36), Рушан Рафиков (39).

"Авангард" сократил отставание в серии по победам – 2-3. Следующий матч пройдет в Омске 21 апреля.

Авангард Локомотив КХЛ хоккей Кубок Гагарина
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