"Салават Юлаев" сократил отставание в серии КХЛ со "Спартаком"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" обыграли "Спартак" в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Матч прошел в Уфе и завершился со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Решающий гол "Салават" провел в овертайме.

Авторы голов в составе "Салавата" Скотт Уилсон (2, 61 минуты), Денис Ян (20), Александр Хмелевски (21). В составе "Спартака" авторами голов стали Иван Морозов (9, 31), Павел Порядин (30).

"Салават Юлаев" сократил отставание в серии до четырех побед – 2-3. Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.