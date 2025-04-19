Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:1 взяли верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

На 40-й минуте в составе хозяев гол забил Джон Кордоба.

На 52-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет.

В концовке игры "Краснодару" удалось забить два гола, отличились Эдуард Сперцян (78, с пенальти), на 80-й – Кевин Ленини.

"Краснодар" набрал 55 очков и опережает ближайших преследователей, "Спартак" и "Зенит", на пять баллов. У "Зенита" при этом имеется игра в запасе, ее он проведет в воскресенье против "Химок" дома (начало – 16:30 мск).

"Ахмат" - на 13-м месте, 23 очка.