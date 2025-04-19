"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ, уступая со счетом 0:2

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили тольяттинский "Акрoн" в матче 25-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Самаре, где "Акрoн" проводит домашние матчи.

На 23-й минуте "Акрoн" повел в счете благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти. На 29-й минуте Дмитрий Пестряков удвоил преимущество хозяев поля.

На 39-й минуте спартаковец Тео Бонгонда сократил отставание в счете. На исходе первого тайма "Спартак" получил право на пенальти, однако Эсекьель Барко не смог его реализовать (45+5).

На 61-й минуте состоялся автогол игрока "Акрoна" Алексы Джураковича, благодаря чему москвичи сравняли счет. На 90+4 минуте Барко вновь бил с пенальти и на этот раз оказался точен – 3:2 в пользу "Спартака".

"Спартак" набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает "Зенит", у которого есть игра в запасе. Также на один матч меньше сыграл лидирующий "Краснодар", у которого 52 очка.

"Акрoн" - на девятом месте (28 баллов).