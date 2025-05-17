Сборная Канады разгромила Словакию на ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 7:0 взяли верх над национальной командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира.

Игра состоялась в Стокгольме.

В пяти матчах канадцы набрали 15 очков, занимают в группе А второе место. На первом находится Швеция (18 очков в шести матчах). Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

Словакия – на четвертом месте: 7 очков в пяти матчах.

В параллельно шедшем матче сборная Дании на своем льду в Хернинге со счетом 6:3 выиграла у Норвегии.

Команды представляют группу В, они провели по шесть матчей. Дания занимает пятое место (9), Норвегия – восьмое (1).