Сборная Канады разгромила Словакию на ЧМ по хоккею
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 7:0 взяли верх над национальной командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира.
Игра состоялась в Стокгольме.
В пяти матчах канадцы набрали 15 очков, занимают в группе А второе место. На первом находится Швеция (18 очков в шести матчах). Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.
Словакия – на четвертом месте: 7 очков в пяти матчах.
В параллельно шедшем матче сборная Дании на своем льду в Хернинге со счетом 6:3 выиграла у Норвегии.
Команды представляют группу В, они провели по шесть матчей. Дания занимает пятое место (9), Норвегия – восьмое (1).