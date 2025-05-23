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Правительство РФ утвердило введение Fan ID на матчи за Суперкубок России

Правительство РФ утвердило введение Fan ID на матчи за Суперкубок России
Архивное фото
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Для посещения матчей за Суперкубок России по футболу потребуется карта болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Утверждено Распоряжение Правительства России о включении Суперкубка по футболу в перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации зрителей с помощью карты болельщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что матч за Суперкубок "имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется".

В министерстве также обратили внимание на то, что "при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается".

В матчах за Суперкубок России принимают участие действующие чемпионы и обладатели Кубка страны.

Минспорта РФ Правительство РФ РПЛ футбол
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