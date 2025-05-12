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Боксеры Максим Черничук и Майкл Кинг проведут реванш на турнире IBA.PRO 6

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Черничук и Майкл Кинг из Люксембурга встретятся на ринге 23 мая в Душанбе, где проведут реванш на турнире IBA.PRO 6. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок представителей полусреднего веса рассчитан на 10 раундов.

Ранее соперники проводили бой в феврале 2025 года в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions: раздельным решением судей тогда победил Черничук. Кинг имеет опыт выступления на турнирах из серии "Ночь чемпионов IBA" (ныне IBA.PRO) – боксер из Люксембурга в ноябре 2019 года раздельным решением победил Вахида Аббасова.

На реванш против Черничука представитель Люксембурга настроен решительно.

"Максим, я приду за тобой"

"Максим, я надеюсь, ты тренируешься. Надеюсь, у тебя крепкая челюсть, потому что я приду за тобой. Я не дам тебе шанса. Без каких-либо сомнений отправлю тебя спать. На этот раз ты сражаешься не просто против какого-то соперника, а ты будешь сражаться со всеми трудностями, которые мне пришлось пройти. Надеюсь, ты готов. Даже если ты не будешь готов, я приду за тобой. До скорой встречи!" - сказал Кинг.

На профессиональном ринге Черничук выиграл восемь боев (один – досрочно), один поединок завершился вничью, поражений у россиянина нет. Кинг выиграл в шести поединках (в четырех – нокаутом), уступил трижды, один бой завершился вничью.

На турнире IBA.PRO 6 на профессиональном ринге дебютирует двукратный чемпион России, участник чемпионата мира-2021 Евгений Кооль, в 6-раундовом поединке в весе до 67 кг он встретится с Фариозбеком Хакимовым) из Узбекистана.

Возглавит вечер бокса в Душанбе 10-раундовый бой между бронзовым призером чемпионата мира-2023, чемпионом Азии-2019, обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым из Таджикистана и филиппинцем Альбертом Пагары. На кону будет пояс WBA Gold в легком весе.

бокс Душанбе Максим Черничук Майкл Кинг
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