ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России по футболу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли нижегородский "Пари НН" в домашнем матче заключительного 30-го тура РПЛ.

Эта победа позволила ЦСКА набрать 59 очков и разместиться на третьем месте в турнирной таблице.

Следом за ЦСКА разместились еще три московских клуба. "Спартак", разгромивший "Химки" (5:0), финишировал на четвертом месте, 57 баллов; "Динамо" после поражения от "Краснодара" (0:3) разместилось на пятой ступени, 56 очков; "Локомотив" крупно победил "Акрон" (4:1) и стал шестым (53).