Поиск

"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба московского ФК.

Контракт с 22-летним футболистом будет действовать до 2030 года.

Тюкавин – воспитанник "Динамо", вся его клубная карьера связана с московской командой. В ее составе он дважды стал бронзовым призером чемпионата России. На его счету за "Динамо" 48 голов в 151 матче.

С 2021 года Тюкавин вызывается в сборную России.

В 2024 году форвард был признан лучшим футболистом России по версии РФС.

футбол Динамо Константин Тюкавин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Смолов покинул "Краснодар" после триумфа в РПЛ

Мирра Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"

Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });