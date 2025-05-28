"Динамо" продлило контракт с Константином Тюкавиным

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба московского ФК.

Контракт с 22-летним футболистом будет действовать до 2030 года.

Тюкавин – воспитанник "Динамо", вся его клубная карьера связана с московской командой. В ее составе он дважды стал бронзовым призером чемпионата России. На его счету за "Динамо" 48 голов в 151 матче.

С 2021 года Тюкавин вызывается в сборную России.

В 2024 году форвард был признан лучшим футболистом России по версии РФС.