Футболист "Динамо" Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщается на сайте московского футбольного клуба, у него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

"Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода", - говорится в сообщении.

22-летний футболист накануне вышел в стартовом составе "Динамо" на матч 19-го тура РПЛ против "Ростова" в Ростове-на-Дону (1:1). В середине первого тайма он был заменен.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил 8 голов в 22 матчах чемпионата и Кубка России.

По итогам предыдущего сезона Тюкавин был признан лучшим футболистом по версии РПЛ и РФС