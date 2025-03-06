Футболист сборной России Тюкавин перенес операцию на колене

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Нападающему сборной России по футболу Константину Тюкавину прооперировали колено, сообщает пресс-служба московского "Динамо", цвета которого он защищает на клубном уровне.

"Желаем Тюке успешной реабилитации и ждем на поле. Мы с тобой", - говорится в сообщении.

22-летний футболист получил травму 2 марта в матче РПЛ против "Ростова" в Ростоае-на-Дону. У Тюкавина выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления составят около полугода, что лишает возможности спортсмену сыграть в оставшейся части нынешнего сезона.