Поиск

Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Локомотив" достиг соглашения о переходе центрального нападающего Николая Комличенко, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Длительность действия договора составит 3 года.

Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был "Ростов" (Ростов-на-Дону). В 129 матчах за эту команду Комличенко забил 35 голов. В РПЛ он также играл за московское "Динамо".

На счету спортсмена один гол в восьми матчах за сборную России.

Локомотив Динамо Ростов РПЛ футбол Николай Комличенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

"Локомотив" продлил контракт с Батраковым

Сборная Португалии победила Испанию и выиграла Лигу наций УЕФА

Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025

Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Нигерией

Бекхэм станет сэром

Бекхэм станет сэром
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });