Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Локомотив" достиг соглашения о переходе центрального нападающего Николая Комличенко, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Длительность действия договора составит 3 года.

Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был "Ростов" (Ростов-на-Дону). В 129 матчах за эту команду Комличенко забил 35 голов. В РПЛ он также играл за московское "Динамо".

На счету спортсмена один гол в восьми матчах за сборную России.