"Локомотив" продлил контракт с Батраковым

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал новое соглашение с полузащитником Алексеем Батраковым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 2029 года.

20-летний Батраков – воспитанник "Локомотива".

В основном составе клуба он дебютировал в марте 2024 года. В сезоне-2024/25 он забил 14 мячей и сделал семь голевых передач в 29 матчах.

На аналогичный период "Локомотив" продлил контракт с защитником Александром Сильяновым.

24-летний Сильянов перешел в "Локомотив" летом 2019 года. Защитник выступал за команду в Лиге чемпионов, Лиге Европы, провел несколько матчей в РПЛ. В 49 играх за "Локомотив" он забил два мяча и сделал три голевые передачи.