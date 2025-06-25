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"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 1:0 победили немецкую "Баварию" в заключительном третьем туре группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Встреча прошла в Шарлотте.

Автор гола – Андреас Шельдеруп.

"Бенфика" набрала 7 очков и с первого места вышла в плей-офф. "Бавария", ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, заняла второе место, 6 баллов.

На третьем месте идет аргентинский "Бока Хуниорс" (1), на четвертом – новозеландский "Окленд Сити" (0). Команды сыграли по два матча, а третий, очный, был прерван во втором тайме при счете 1:1 и пока не возобновился. Однако на турнирный расклад он не повлияет, соперники лишились шансов на плей-офф.

Бенфика Бавария футбол клубный ЧМ по футболу
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