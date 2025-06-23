Игравший с седьмой минуты в меньшинстве "Реал" победил "Пачуку" на клубном ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:1 победили мексиканскую "Пачуку" во втором туре проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Матч состоялся в Шарлотте.

Значительную (с седьмой минуты) часть матча "Реал" провел в меньшинстве: прямую карточку получил Рауль Асенсио.

В составе клуба из Испании гола забили Джуд Беллингем (35-я минута), Арда Гюлер (43), Федерико Вальверде (70). Автор гола у "Пачуки" - Элиас Монтьель (80).

"Реал" набрал в двух матчах 4 очка и лидирует в группе H. "Пачука" - на последнем, четвертом месте (0). Между ними располагаются сыгравшие по одному матчу австрийский "Зальцбург" (3) и "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии (1). Эти команды очный матч проведут в ночь на понедельник по московскому времени.