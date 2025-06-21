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"Бавария" и "Фламенго" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Немецкая "Бавария" и бразильский "Фламенго" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф проходящего в США чемпионата мира по футболу среди клубов.

Во втором туре группового этапа "Бавария" обыграла в "Майами" аргентинский "Бока Хуниорс" - 2:1.

В составе команды из Германии отличились Харри Кейн (18-я минута) и Майкл Олисе (84). Автор гола в составе "Бока Хуниорс" - Мигель Мерентьель (66).

Теперь у "Баварии" 6 очков, она лидирует в группе С. Далее идут португальская "Бенфика" (4), "Бока Хуниорс" (1) и лишившийся шансов на плей-офф новозеландский "Окленд Сити" (0).

В третьем туре "Бавария" сыграет с "Бенфикой", "Бока Хуниорс" - с соперниками из "Окленд Сити". Матчи пройдут 24 июня и стартуют в 22:00 мск.

"Фламенго" досрочно обеспечил себе место среди участников плей-офф благодаря победе тунисского "Эсперанса" над "Лос-Анджелесом" - 1:0. Единственный гол в Нэшвилле провел Юсеф Белайили (70).

"Фламенго" лидирует в группе D, набрав 6 очков. Далее идут английский "Челси", "Эсперанс" (по 3), а также "Лос-Анджелес" (0).

В третьем туре "Эсперанс" встретится с "Челси", "Лос-Анджелес" - с "Фламенго". Игры пройдут 25 июня и стартуют в 4:00 мск.

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