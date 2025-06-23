"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" и итальянского "Ювентуса" обеспечили себе места среди участников плей-офф чемпионата мира среди клубов в США.

В ночь на среду по московскому времени "Манчестер Сити" в Атланте со счетом 6:0 разгромил эмиратский "Аль-Айн".

Авторы голов: Илкай Гюндоган (8, 73), Клаудио Эчеверри (27), Эрлинг Холанд (45+5, с пенальти), Оскар Бобб (84), Райан Шерки (89).

Ранее, как сообщалось, "Ювентус" со счетом 4:1 обыграли марокканский "Видад".

Теперь в группе Gлидируют "Ювентус" и "Манчестер Сити" - по 6 очков. У "Видада" и "Аль-Айна" очков нет, эти команды лишились шансов на выход в плей-офф.

В третьем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Сити", "Видад" - с "Аль-Айном". Матчи пройдут 26 июня и стартуют в 22:00 мск.

Также в ночь на понедельник австрийский "Зальцбург" со счетом 0:0 сыграл с саудовским "Аль-Хилялем". Матч прошел в Вашингтоне.

В группе Hлидируют испанский "Реал" и "Зальцбург" - по 4 очка. Далее идут "Аль-Хиляль" (2) и мексиканская "Пачука".

В заключительном, третьем туре группового этапа "Зальцбург" сыграет с "Реалом", "Аль-Хиляль" - с "Пачукой". Встречи состоятся 27 июня, начало каждой из них – 4:00 мск.