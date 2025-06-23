Поиск

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу
Фото: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" и итальянского "Ювентуса" обеспечили себе места среди участников плей-офф чемпионата мира среди клубов в США.

В ночь на среду по московскому времени "Манчестер Сити" в Атланте со счетом 6:0 разгромил эмиратский "Аль-Айн".

Авторы голов: Илкай Гюндоган (8, 73), Клаудио Эчеверри (27), Эрлинг Холанд (45+5, с пенальти), Оскар Бобб (84), Райан Шерки (89).

Ранее, как сообщалось, "Ювентус" со счетом 4:1 обыграли марокканский "Видад".

Теперь в группе Gлидируют "Ювентус" и "Манчестер Сити" - по 6 очков. У "Видада" и "Аль-Айна" очков нет, эти команды лишились шансов на выход в плей-офф.

В третьем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Сити", "Видад" - с "Аль-Айном". Матчи пройдут 26 июня и стартуют в 22:00 мск.

Также в ночь на понедельник австрийский "Зальцбург" со счетом 0:0 сыграл с саудовским "Аль-Хилялем". Матч прошел в Вашингтоне.

В группе Hлидируют испанский "Реал" и "Зальцбург" - по 4 очка. Далее идут "Аль-Хиляль" (2) и мексиканская "Пачука".

В заключительном, третьем туре группового этапа "Зальцбург" сыграет с "Реалом", "Аль-Хиляль" - с "Пачукой". Встречи состоятся 27 июня, начало каждой из них – 4:00 мск.

Манчестер Сити Ювентус футбол США клубный ЧМ по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Игравший с седьмой минуты в меньшинстве "Реал" победил "Пачуку" на клубном ЧМ

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Галле

"Бавария" и "Фламенго" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

Футболист сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль"

Владелец и директор "Торпедо" предлагали главному судье 1 млн рублей

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Фабио Челестини возглавил ЦСКА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });