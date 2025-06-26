Поиск

"Боруссия" и "Флуминенсе" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) и бразильского "Флуминенсе" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

В третьем туре группового этапа "Боруссия" обыграла корейский "Ульсан" - 1:0.

Игра прошла в Цинциннати, на 36-й минуте гол забил Даниэль Свенссон.

"Флуминенсе" в Майами со счетом 0:0 сыграл с "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР.

"Боруссия" финишировала на первом месте в группе F, набрав 7 очков, "Флуминенсе" - на втором (5). "Мамелоди Сандаунз" (4) и "Ульсан" (0) покидают турнир.

футбол Боруссия Флуминенсе клубный ЧМ по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четырехкратный чемпион Италии по футболу Пьянич покинул ЦСКА

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

ФК ЦСКА продлил контракт с защитником Гайичем

"Палмейрас" и "Интер Майами" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Игравший с седьмой минуты в меньшинстве "Реал" победил "Пачуку" на клубном ЧМ

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });