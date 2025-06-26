"Боруссия" и "Флуминенсе" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) и бразильского "Флуминенсе" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

В третьем туре группового этапа "Боруссия" обыграла корейский "Ульсан" - 1:0.

Игра прошла в Цинциннати, на 36-й минуте гол забил Даниэль Свенссон.

"Флуминенсе" в Майами со счетом 0:0 сыграл с "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР.

"Боруссия" финишировала на первом месте в группе F, набрав 7 очков, "Флуминенсе" - на втором (5). "Мамелоди Сандаунз" (4) и "Ульсан" (0) покидают турнир.