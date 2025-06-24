"Палмейрас" и "Интер Майами" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бразильский "Палмейрас" и американский "Интер Майами" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

В матче третьего тура в Майами команды сыграли вничью – 2:2. При этом клуб из США вел с разницей в два гола (16, 65 минуты), а соперник отыгрался, нанеся два точных удара в конце основного времени игры (80, 88).

Результат устроил обе команды. Они набрали по пять очков: "Палмейрас" занял первое место в группе А, "Интер Майами" - второе. На третьем и четвертом местах разместились португальский "Порту" и египетский "Аль-Ахли" соответственно. В третьем туре они сыграли вничью - 4:4. В их активе по 2 балла, эти команды выбыли из дальнейшей борьбы.

В плей-офф "Интер Майами" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", "Палмейрас" - с бразильским "Ботафого".