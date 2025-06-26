"Интер" и "Монтеррей" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира по футболу среди клубов.

В заключительном, третьем туре группового этапа "Интер" со счетом 2:0 взял верх над аргентинским "Ривер Плейтом".

Матч прошел в Сиэтле, голы забили Франческо Эспозито (72-я минута) и Алессандро Бастони (90+3).

В составе "Ривер Плейта" были удалены два игрока: Лукас Куарта на 65-й минуте получил прямую красную карточку, Гонсало Монтьель покинул поле на 90+5 минуте за две желтые.

"Монтеррей" в Пасадене разгромил японскую "Ураву" - 4:0.

Авторы голов: Нельсон Деосса (30), Херман Бартераме (34, 90+7), Хесус Корона (39).

"Интер" вышел в плей-офф с первого места в группе Е (7 очков), "Монтеррей" - со второго (5). "Ривер Плейт" (4) и "Урава" (0) покидают турнир.

В плей-офф "Интер" сыграет с бразильским "Флуминеенсе", "Монтеррей" - с немецкой "Боруссией" (Дортмунд).