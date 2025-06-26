Поиск

"Интер" и "Монтеррей" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира по футболу среди клубов.

В заключительном, третьем туре группового этапа "Интер" со счетом 2:0 взял верх над аргентинским "Ривер Плейтом".

Матч прошел в Сиэтле, голы забили Франческо Эспозито (72-я минута) и Алессандро Бастони (90+3).

В составе "Ривер Плейта" были удалены два игрока: Лукас Куарта на 65-й минуте получил прямую красную карточку, Гонсало Монтьель покинул поле на 90+5 минуте за две желтые.

"Монтеррей" в Пасадене разгромил японскую "Ураву" - 4:0.

Авторы голов: Нельсон Деосса (30), Херман Бартераме (34, 90+7), Хесус Корона (39).

"Интер" вышел в плей-офф с первого места в группе Е (7 очков), "Монтеррей" - со второго (5). "Ривер Плейт" (4) и "Урава" (0) покидают турнир.

В плей-офф "Интер" сыграет с бразильским "Флуминеенсе", "Монтеррей" - с немецкой "Боруссией" (Дортмунд).

футбол Монтеррей Интер клубный ЧМ по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клуб НБА "Бруклин" задрафтовал Демина под рекордным для россиян номером

Клуб НБА "Бруклин" задрафтовал Демина под рекордным для россиян номером

"Боруссия" и "Флуминенсе" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Боруссия" и "Флуминенсе" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Четырехкратный чемпион Италии по футболу Пьянич покинул ЦСКА

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф клубного ЧМ

ФК ЦСКА продлил контракт с защитником Гайичем

"Палмейрас" и "Интер Майами" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Манчестер Сити" и "Ювентус" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });