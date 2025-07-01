Боец Рамазанов назвал абсурдным лидерство Топурии в рейтинге UFC вместо Махачева

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов раскритиковал принцип составления рейтинга UFC. Его удивил выход на первое место испанца Илии Топурии в рейтинге вне зависимости от весовых категорий UFC вместо россиянина Ислама Махачева.

"Одно из самых, на мой взгляд, абсурдных движений в плане рейтинга. Ислам защитил пояс в легком весе четыре раза, установил рекорд и только после этого поднялся за поясом в другую категорию. Топурия, не защитив титул в 66 кг ни разу, забрал пояс в легком дивизионе, побив Оливейру, которого Махачев убрал в свое время не менее уверенно, и его почему-то поставили выше..." - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Если кто-то видит в этом логику, объясните. Досрочные победы? Из девяти последних боев Ислама восемь он завершил досрочно! Это вообще не аргумент. В общем, лично я не очень понял тех, кто составляет рейтинги. Думаю, после победы над Маддаленой Махачев вернет себе первенство", - выразил мнение Рамазанов.

Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 317 в Лас-Вегасе. Теперь Топурия – чемпион UFC в легком весе. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.

Чемпионом UFC в легком весе до этого был Махачев. Однако по решению UFC тот вынужден был освободить пояс в связи с переходом в полусредний вес.

Теперь в рейтинге UFCвне зависимости от весовых категорий Топурия занимает первое место, Махачев опустился на вторую строчку.