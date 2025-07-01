Поиск

Боец Рамазанов назвал абсурдным лидерство Топурии в рейтинге UFC вместо Махачева

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов раскритиковал принцип составления рейтинга UFC. Его удивил выход на первое место испанца Илии Топурии в рейтинге вне зависимости от весовых категорий UFC вместо россиянина Ислама Махачева.

"Одно из самых, на мой взгляд, абсурдных движений в плане рейтинга. Ислам защитил пояс в легком весе четыре раза, установил рекорд и только после этого поднялся за поясом в другую категорию. Топурия, не защитив титул в 66 кг ни разу, забрал пояс в легком дивизионе, побив Оливейру, которого Махачев убрал в свое время не менее уверенно, и его почему-то поставили выше..." - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

СпортМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеЧитать подробнее

"Если кто-то видит в этом логику, объясните. Досрочные победы? Из девяти последних боев Ислама восемь он завершил досрочно! Это вообще не аргумент. В общем, лично я не очень понял тех, кто составляет рейтинги. Думаю, после победы над Маддаленой Махачев вернет себе первенство", - выразил мнение Рамазанов.

Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 317 в Лас-Вегасе. Теперь Топурия – чемпион UFC в легком весе. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.

Чемпионом UFC в легком весе до этого был Махачев. Однако по решению UFC тот вынужден был освободить пояс в связи с переходом в полусредний вес.

Теперь в рейтинге UFCвне зависимости от весовых категорий Топурия занимает первое место, Махачев опустился на вторую строчку.

UFC MMA Шамиль Рамазанов Ислам Махачев Илия Топурия Чарльз Оливейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Манчестер Сити" проиграл "Аль-Хилялю" в 1/8 финала клубного ЧМ

"Интер" проиграл "Флуминенсе" в 1/8 финала клубного ЧМ по футболу

Рублев и Хачанов вышли во второй круг Уимблдона

Рублев и Хачанов вышли во второй круг Уимблдона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко перешел из "Детройта" в "Миннесоту"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко перешел из "Детройта" в "Миннесоту"

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона

ФИФА сняла с "Локомотива" запрет на регистрацию новых игроков

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

Уимблдон-2025. Пары с участием россиян

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

"Бавария" вышла в четвертьфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

ПСЖ разгромил команду Месси в 1/8 финала клубного ЧМ

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });