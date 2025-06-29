Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Испанец грузинского происхождения Илия Топурия одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном поединке турнира UFC 317 в Лас-Вегасе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

На кону поединка стоял пояс UFCв легком весе. Теперь Топурия – чемпион UFCв этой весовой категории. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.

Чемпионом UFC в легком весе до этого был россиянин Ислам Махачев. Однако по решению UFC тот вынужден был освободить пояс в связи с решением перейти в полусредний вес.

28-летний Топурия – непобежденный боец, на его счету 17 побед в 17 поединках.

35-летний Оливейра потерпел 11-е поражение при 35 победах.

В со-главном поединке вечера бразилец Алешандре Пантожа победил Кая Кара-Франса из Новой Зеландии и в четвертый раз защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Бой завершился удушающим приемом в третьем раунде.

35-летний Пантожа одержал 30-ю победу при пяти поражениях. На счету 32-летнего Кара-Франса 12 поражений при 25 победах.